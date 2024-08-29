Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 серпня?

День, що користується репутацією напруженосго та конфліктного, коли пожежа із серйозної сварки може спалахнути через маленьку іскру будь-якого непорозуміння та нерозуміння. Уникнути такого життєвого сценарію складно, але можна: досить вести спокійний та розмірений спосіб життя, спілкуватися лише з приємними людьми, ні з ким не сперечатися, уникати скандалів та з'ясування стосунків. Небажано хвалитися своїми досягненнями – особливо особистими та фінансовими: занадто велика ймовірність, наврочивши самих себе, залишитися в результаті ні з чим.

Козоріг

Козорогам, на відміну інших знаків, вдасться виконати і перевиконати робочий план, що вони склали напередодні. Головне — не поспішати, не хапатися за всі справи одночасно і не міняти їх місцями, вирішуючи завдання у суворій послідовності. Тільки в такому разі представники знака будуть задоволені собою і результатами своєї праці, та й керівництво, найімовірніше, гідно оцінить їх, до ттого ж не тільки морально – у вигляді похвали, а й матеріально – у вигляді премії.

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