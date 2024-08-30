"Шахеди" атакували Полтавщину: куди "прилетіло"

На щастя, минулося без постраждалих.

Російські війська в ніч проти 30 серпня атакували безпілотниками промисловий об’єкт у Полтавській області.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У заяві Проніна вказано, що вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому об’єкту на Полтавщині.

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"У результаті атаки, на щастя, ніхто не постраждав", – зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 30 серпня ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". Вибухи лунали на Сумщині, Вінниччині, у Кривому Розі та на Полтавщині.

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