"Шахеды" атаковали Полтавщину: куда "прилетело"

К счастью, обошлось без пострадавших.
Российские войска в ночь на 30 августа атаковали беспилотниками промышленный объект в Полтавской области.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
В заявлении Пронина указано, что ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине.
"В результате атаки, к счастью, никто не пострадал", – отметил начальник ОВА.
Напомним, в ночь на 30 августа враг снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Взрывы звучали на Сумщине, Виннитчине, в Кривом Роге и на Полтавщине.
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