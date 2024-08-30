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"Шахеды" атаковали Полтавщину: куда "прилетело"

"Шахеды" атаковали Полтавщину: куда "прилетело"

"Шахеды" / Фото: ТСН.ua

К счастью, обошлось без пострадавших.

Российские войска в ночь на 30 августа атаковали беспилотниками промышленный объект в Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

В заявлении Пронина указано, что ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине.

"В результате атаки, к счастью, никто не пострадал", – отметил начальник ОВА.

Напомним, в ночь на 30 августа враг снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Взрывы звучали на Сумщине, Виннитчине, в Кривом Роге и на Полтавщине.

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