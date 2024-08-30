В результате атаки на Сумы предварительно есть пострадавшие — власть

Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.

Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в соцсетях.

В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

Предварительно в результате вражеского удара пострадавшие.

Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.

Информация о последствиях уточняется.

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