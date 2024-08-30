В результате атаки на Сумы предварительно есть пострадавшие — власть

Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.
Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в соцсетях.
В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.
Предварительно в результате вражеского удара пострадавшие.
Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.
Информация о последствиях уточняется.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!
Читайте также:
- Авиаудар по Сумщине: враг разрушил жилой дом, есть жертвы
- Россияне ударили по энергообъектам в Сумской области: без света тысячи людей
- Россияне сбросили КАБ на Белополье: в ОВА обнародовали фото последствий