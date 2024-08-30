Астрологический прогноз на 30 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых опасных дней, когда в воздухе витает негативная энергия: нельзя хвастать, преувеличивать свои способности и относиться к окружающим свысока.
Символ дня: Болото.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги – бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны, поэтому в борьбе с ними нужно сразу же принимать меры.
Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно удобрять и пропалывать землю.
Магия и мистика дня: хорошее время для изготовления защитных амулетв и оберегов.
Сны дня: сны нынешней ночи помогут человеку разобраться в себе самом.
Табу дня: под запретом – расслабленность и рассеянность.
Цитата дня: «Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту» (Конфуций).
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