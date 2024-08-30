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Астрологический прогноз на 30 августа

Астрологический прогноз на 30 августа

Болото - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых опасных дней, когда в воздухе витает негативная энергия: нельзя хвастать, преувеличивать свои способности и относиться к окружающим свысока.

Символ дня: Болото. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны, поэтому в борьбе с ними нужно сразу же принимать меры. 

Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно удобрять и пропалывать землю. 

Магия и мистика дня: хорошее время для изготовления защитных амулетв и оберегов.

Сны дня: сны нынешней ночи помогут человеку разобраться в себе самом. 

Табу дня: под запретом – расслабленность и рассеянность. 

Цитата дня: «Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту» (Конфуций). 

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