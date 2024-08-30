Астрологічний прогноз на 30 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найнебезпечніших днів, коли в повітрі витає негативна енергія: не можна хвалитися, перебільшувати свої здібності і ставитися до оточуючих зверхньо.

Символ дня: Болото.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За якусь частину тіла відповідає: ноги – стегна.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, небезпечні, тому в боротьбі з ними потрібно відразу вживати заходів.

Харчування дня: можна влаштовувати розвантажувальні дні для видалення з організму шлаків та токсинів

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна удобрювати та прополювати землю.

Магія та містика дня: гарний час для виготовлення захисних амулетів та оберегів.

Сни дня: сни цієї ночі допоможуть людині розібратися в собі самій.

Табу дня: під забороною – розслабленість та розсіяність.

Цитата дня: «Забувайте образи, але ніколи не забувайте про доброту»(Конфуцій).

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