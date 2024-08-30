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Враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар

Враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар

Все аварийно-спасательные службы работают на месте инцидента / Фото: pixabay.com

В результате удара есть задымление.

Сегодня ночью враг нанес авиаудар по северной части города Сумы.

Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

В результате пожара есть задымление.

Все аварийно-спасательные службы работают.

"Жителей районов Веретеновки, Анновки и Ковпака просим не открывать окна. Возможно задымление воздуха", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

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