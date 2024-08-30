Враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар

В результате удара есть задымление.
Сегодня ночью враг нанес авиаудар по северной части города Сумы.
Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
В результате пожара есть задымление.
Все аварийно-спасательные службы работают.
"Жителей районов Веретеновки, Анновки и Ковпака просим не открывать окна. Возможно задымление воздуха", — говорится в сообщении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!
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