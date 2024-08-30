Унаслідок атаки на Суми попередньо є потерпілі - влада

Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соцмережах.

Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Інформація про наслідки уточнюється.

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