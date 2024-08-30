Враг снова атаковал Украину дронами: где прозвучали взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 30 августа россияне атаковали украинские города дронами.
В ряде городов раздались взрывы.
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Суммы/р-н;
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Винница;
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Кривой Рог;
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Полтава/р-н;
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Полтовщина;
Напомним, что ранее враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар.
Добавим, что ранее Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские.
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