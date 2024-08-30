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Враг снова атаковал Украину дронами: где прозвучали взрывы

Враг снова атаковал Украину дронами: где прозвучали взрывы

Позаботьтесь о собственной безопасности

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 30 августа россияне атаковали украинские города дронами.

В ряде городов раздались взрывы.

  • Суммы/р-н;

  • Винница;

  • Кривой Рог;

  • Полтава/р-н;

  • Полтовщина;

Напомним, что ранее враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар.

Добавим, что ранее Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские.

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