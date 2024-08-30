Враг снова атаковал Украину дронами: где прозвучали взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 30 августа россияне атаковали украинские города дронами.

В ряде городов раздались взрывы.

Суммы/р-н;

Винница;

Кривой Рог;

Полтава/р-н;

Полтовщина;

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Напомним, что ранее враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар.

Добавим, что ранее Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские.

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