Россияне обстреляли Сумы: много раненых

Враг продолжает нарушать законы и обычаи ведения войны, нанося удары по мирному населению.

В пятницу, 30 августа, около 01:30 часов кафиры а таковали предприятие в Сумах. В результате авиаударов ранения получили 9 человек.

Об этом сообщается в Сумской областной прокуратуре.

В настоящее время идет ликвидация последствий пожара.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов", – добавили в прокуратуре.

Напомним, 24 августа россияне атаковали частный сектор города. 40-летний мужчина не выжил. Среди семи раненых – двое в тяжелом состоянии. Разрушения получили более 2 десятков частных домов, многоэтажки и офисные сооружения.

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