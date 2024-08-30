Паук-"зомби" с жуткими наростами напугал Сеть – видео

Зомбиобразный гриб, мумифицирующий свою добычу, заразил паука своими наростами.

Об этом пишет Daily Star.

Гриб, принадлежащий к той же семье, что и кордицепсы, стал известен благодаря сериалу HBO "Одни из нас" и лакомится пауками-люками. Новый образец, названный Purpureocillium, заражает через споры, попадающие на жертву и проникающие в организм.

Грибковая ткань медленно разрастается по телу и выпускает из головы паука фиолетовый стебель. Это произошло, когда полевой исследователь, работавший в перуанской Амазонии, наткнулся на мертвого паука-птицееда, страдавшего вследствие заражения паразитом.

"Он завладел его нервной системой и заставил его прийти в это место", — сказал исследователь дикой природы Крис Кетола, опубликовавший видео в Instagram. "А когда он умер, гриб пророс из его тела, что позволило спорам распространиться на другого паука-птицееда, который ничего не подозревал. Это действительно ужасная, но в то же время невероятная находка, сделанная нашей командой".

Жоао Араужо из Нью-Йоркского ботанического сада говорит, что гриб организует себя в организме.

"Попав в тело паука, грибок размножается в виде дрожжеподобных клеток, преодолевая иммунную систему хозяина и вызывая болезнь", – рассказал Араужо в интервью Daily Mail. "Сразу после гибели хозяина эти дрожжеподобные клеточные цепочки начинают соединяться и прорастать в нити, или гифы. Они начинают организовываться, чтобы создать плодовое тело из хозяина; оно варьируется в зависимости от вида, например, гриб зомби-ант часто растет из затылка, а пурпуроцилюс обычно растет из головогруди паука".

Паук-"зомби" / Фото: instagram.com/chrisketola

Ученые считают, что гриб состоит из нескольких неизвестных видов, а его ярко-фиолетовый цвет является загадкой.

"Наше исследование предполагает, что P. atypicolum состоит из нескольких неописанных видов; это так называемый "комплекс видов", и наша новая находка в Бразилии – лишь одна из нескольких", — сказал Араужо. "Мы считаем, что наше новое открытие ограничивается Бразилией или Южной Америкой".

Напомним, контуженная львица Юна, которую вывезли из Киева в Великобританию, сделала первые шаги. Представители заповедника радуются, что животное хорошо прижилось.

Читайте также: