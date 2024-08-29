Уж, гадюка или полоз: как отличить их при встрече

Уж гадюка и полоз являются самыми распространенными видами змей в Украине, которых можно встретить в дикой природе. Поэтому при встрече важно уметь их различать кто есть кто, ведь гадюка ядовита и представляет опасность для человека. Встреча с рептилиями может закончиться реанимацией, поэтому очень важно своевременно идентифицировать угрозу и отойти на безопасное расстояние.

Как отличить ужа, полоза от ядовитой гадюки

По мнению специалистов, следует обратить внимание на следующие ключевые признаки:

Форма головы. У гадюки голова треугольная, четко отграничена от шеи, с выразительными выемками между глазами и ноздрями. У ужа и полозья голова овальная, слегка вытянутая. У ужа височные щитки за глазами более заметны, чем у полоза.

Глаза. У ужа и полоза зрачки круглые, в то время как у гадюки — вертикальные, очень похожие на кошачьи.

Гадюка

Окрас. Гадюка обычно серого, бурого или черного цвета с зигзагообразным узором на спине. Некоторые виды могут иметь сплошную окраску без узора. Уж обычно имеет буро-коричневую или оливковую окраску с темными пятнами вдоль спины. Некоторые виды могут иметь желтые или оранжевые пятна на голове. У полоза окрас может быть очень разнообразным, в зависимости от вида.

У ужа на щечках расположены яркие пятна. Они могут быть как желтого, так и ярко-оранжевого цвета. Эти пятна сразу же бросаются в глаза. Но у водяного уже жёлтых или оранжевых пятен на щечках не имеет. Поэтому ориентироваться на этот популярный признак не нужно.

Уж

Хвост. У гадюки хвост короткий и толстый, он составляет около одной шестой длины тела. У ужа хвост длинный и тонкий и составляет около трети длины тела. Хвост полоза может быть разной длины, но обычно он длинный и тонкий, подобно как у ужа.

Поведение. Уж и полоз обычно не агрессивны и при опасности пытаются скрыться. Некоторые виды полоза могут быть агрессивны при защите гнезда. Гадюка будет агрессивной, если почувствует угрозу, она будет шипеть, сворачиваться клубочком и бросаться, чтобы укусить.

Полоз

По месту нахождения. Увидев змею на дереве или ветках куста, с уверенностью можно сказать, что это уж, а не гадюка. Гадюки, в отличие от ужей, не лазят по деревьям.

Важно помнить, что определение змей по их внешним характеристикам может быть затруднено, а ошибка может стоить здоровья. Поэтому лучше в любом случае лучше избегать контакта с рептилиями.

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