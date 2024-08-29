Путин готовит украинцам страшную зиму — глава МИД Германии

Ответом ЕС на вызывающие действия россиян должен стать новый "защитный щит" для Украины.

Террористические удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины наносятся для того, чтобы украинцы зимой замерзли до смерти.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время консультаций с европейскими коллегами накануне заседания в Брюсселе, сообщает издание Tagesschau.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин нацелен на еще более масштабную "холодную войну", чем в предыдущие годы.

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При этом Бербок подчеркнула, что ответом ЕС на эти вызывающие действия должен стать новый "защитный щит" для Украины.

Она отметила, что Германия хочет поставить еще четыре зенитных системы IRIS-T, а также дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard до конца 2024 года.

Анналена Бербок отметила, что противовоздушная оборона "продолжает оставаться важнейшей для защиты человеческих жизней в Украине".

Напомним, российские войска осуществили вторую подряд масштабную атаку по Украине ракетами и дронами в ночь на 27 августа. Вражеские удары были направлены на Киев и область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкую область.

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