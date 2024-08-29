Вуж, гадюка чи полоз: як відрізнити їх у разі зустрічі

Вуж, гадюка і полоз є найпоширенішими видами змій в Україні, яких можна зустріти в дикій природі. Тому у разі зустрічі важливо вміти їх розрізняти — хто є хто, адже гадюка є отруйною та становить небезпеку для людини. Зустріч з рептиліями може закінчитися реанімацією, тому дуже важливо вчасно ідентифікувати загрозу і відійти на безпечну відстань.

Як відрізнити вужа, полоза від отруйної гадюки

На думку спеціалістів, потрібно звернути увагу на такі ключові ознаки:

Форма голови. У гадюки голова трикутна, чітко відмежована від шиї, з виразними виїмками між очима і ніздрями. У вужа та полоза голова овальна, злегка витягнута. У вужа скроневі щитки за очима більше помітні, ніж у полоза.

Очі. У вужа та полоза зіниці круглі, натомість у гадюки — вертикальні, дуже схожі на котячі.

Гадюка

Забарвлення. Гадюка зазвичай сірого, бурого або чорного кольору з зигзагоподібним візерунком на спині. Деякі види можуть мати суцільне забарвлення без візерунка. Вуж зазвичай має буро-коричневе або оливкове забарвлення з темними плямами вздовж спини. Деякі види можуть мати жовті або помаранчеві плями на голові. У полоза забарвлення може бути дуже різноманітним, залежно від виду.

У вужа на щічках розташовані яскраві плями. Вони можуть бути як жовтого, так і яскраво-помаранчевого кольору. Ці плями одразу ж спадають на очі. Але у водяного вужа жовтих або помаранчевих плям на щічках немає. Тому орієнтуватися на цю популярну ознаку не потрібно.

Вуж

Хвіст. Гадюка має короткий і товстий хвіст, що становить близько однієї шостої довжини тіла. У вужа хвіст довгий і тонкий і становить близько третини довжини тіла. Хвіст полоза може бути різної довжини, але зазвичай він довгий і тонкий, подібно як у вужа.

Поведінка. Вуж та полоз зазвичай неагресивні і під час небезпеки намагаються втекти. Деякі види полоза можуть бути агресивними за умови захисту гнізда. Гадюка буде агресивною, якщо відчує загрозу — вона буде шипіти, згортатися клубочком і кидатись, щоб укусити.

Полоз

Місце перебування. Побачивши змію на дереві або гілках куща, з впевненістю можна сказати, що це вуж, а не гадюка. Гадюки, на відміну від вужів, не лазять по деревах.

Важливо пам'ятати, що визначення змій за їхніми зовнішніми характеристиками може бути складним, а помилка може коштувати здоров'я. Тому у будь-якому разі краще уникати контакту з рептиліями.

Читайте також: