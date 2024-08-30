МЗС України нагадало монголам, хто такий Путін

У Міністерстві закордонних справ України нагадали уряду Монголії, що президент Російської Федерації Володимир Путін, який зібрався відвідати цю країну, є воєнним злочинцем, на якого Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

“Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді”, - наголосили в українському МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі, юрисдикція якого визнається Монголією.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін має намір у вівторок, 3 вересня, вирушити з офіційним візитом до Монголії. Ця країна ще 2002 року ратифікувала Римський статут — основний документ, за яким працює МКС, а 2023 року представника країни було обрано суддею МКС на дворічний період.

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