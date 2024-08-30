У Німеччині стався вибух на одному з підприємств — Bild

У Німеччині двоє людей постраждали внаслідок вибуху на підприємстві.

У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин.

Про це повідомляє Bild.

Інцидент стався в Тройсдорфі (Північний Рейн-Вестфалія). Двоє співробітників дістали серйозні поранення.

На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція і пожежна бригада.

Як саме стався вибух, поки невідомо. За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії в Тройсдорфі - Dynitec і DynaEnergetics.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік влаштував смертельну різанину на фестивалі.

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