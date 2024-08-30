В Германии произошел взрыв на одном из предприятий — Bild

В Германии два человека пострадали в результате взрыва на предприятии.

В Германии прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). Двое сотрудников получили серьезные ранения.

На месте работают спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада.

Как именно произошел взрыв, пока неизвестно. По предварительным данным, речь идет о происшествии на территории оборонного предприятия Diehl Defense. Оно имеет две дочерние компании в Тройсдорфе - Dynitec и DynaEnergetics.

Напомним, в Германии мужчина устроил смертельную резню на фестивале.

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