Російська атака на Харків спричинила відключення світла

Внаслідок російської терористичної атаки на Харків, яку було здійснено в п'ятницю, 30 серпня, у місті почалися часткові відключення світла.

Про це повідомили у Харківобленерго.

"Є часткові знеструмлення, але вже найближчим часом будуть позитивні новини. Енергетики працюють", — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, ворог здійснив п’ять авіаційних ударів з території Бєлгородської області по Харкову, застосувавши боєприпаси УМПБ Д-30. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, ще 47 поранено.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Харкову зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку.

Росія атакувала Харків: наслідки ударів зняли на відео

Читайте також: