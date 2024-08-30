Голову "Укренерго" можуть звільнити: що йому закидають

За законом звільнити Кудрицького можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка зараз налічує шість членів.

Керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на поінформовані джерела в Кабміні та в одній з енергетичних компаній.

Зі слів одного зі співрозмовників, питання енергетики сьогодні було однією з тем, які обговорювались під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", – каже він.

За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка зараз налічує шість членів.

Зазначимо, Володимир Кудрицький очолює "Укренерго" від 2020 року.

Нагадаємо, як йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, нещодавно Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. НАБУ тепер зобов'язане розпочати розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень, вчинених головою правління "Укренерго".

Шок! Ракетному терору РФ сприяють фахівці з енергетики – Кудрицький назвав докази!