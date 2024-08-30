Главу "Укрэнерго" могут уволить: в чем его обвиняют

По закону уволить Кудрицкого можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который в настоящее время насчитывает шесть членов.

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.

Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на информированные источники в Кабмине и одной из энергетических компаний.

По словам одного из собеседников, вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Говорили о ликвидации последствий последней российской атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкого обвиняют в ненадлежащем выполнении предыдущих решений Ставки и плохой защите объектов "Укрэнерго", – говорит он.

По закону уволить Кудрицкого можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который в настоящее время насчитывает шесть членов.

Отметим, что Владимир Кудрицкий возглавляет "Укрэнерго" с 2020 года.

Напомним, как говорится в Едином государственном реестре судебных решений, недавно Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть досудебное расследование против председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. НАБУ теперь обязано начать расследование возможных уголовных правонарушений, совершенных председателем правления "Укрэнерго".

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