Атака на Харків: кількість поранених різко зросла (відео)

Внаслідок російської атаки на Харків 30 серпня кількість поранених зросла до 28. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань", – написав голова ОВА в Мережі.

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Водночас мер Харкова повідомив: "На цей час відомо про чотирьох загиблих і 28 поранених".

Синєгубов також опублікував відео з охопленою вогнем житловою багатоповерхівкою:

"Російський терор! Харків. Житловий будинок. Серед поранених є діти. Ліквідація наслідків триває".

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Нагадаємо, ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку. Спершу повідомлялося про двох загиблих та п’ятьох поранених.

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