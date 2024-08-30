Атака на Харьков: количество раненых резко возросло (видео)

В результате российской атаки на Харьков 30 августа количество раненых возросло до 28. Сейчас известно о четырех погибших.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

"В результате вражеских ударов по Харькову уже 28 раненых. Медики продолжают работать на местах попаданий", – написал глава ОВА в Сети.

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В то же время мэр Харькова сообщил: "В настоящее время известно о четырех погибших и 28 раненых".

Синегубов также опубликовал видео с охваченной огнем жилой многоэтажкой:

"Российский террор! Харьков. Жилой дом. Среди раненых есть дети. Ликвидация последствий продолжается".

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Напомним, враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому. Сначала сообщалось о двух погибших и пятерых раненых.

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