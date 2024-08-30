Ворог атакував Харків КАБами: є влучання у 12-поверхівку, вбито дитину

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Російські війська завдали ударів по Харкову та району вдень 30 серпня. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Спершу він написав у телеграмі, що окупанти завдають ударів, закликавши жителів Харкова та району прямувати до укриття.
Згодом Синєгубов повідомив про влучання:
"За попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. На цю хвилину – без постраждалих".
За даниими голови ОВА, один із ударів пошкодив освітню установу в Харкові.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворог атакував місто КАБами. За його словами, один удар припав по цивільній інфраструктурі у центральній частині Харкова.
"За попередньою інформацією, в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється", – йдеться в заяві міського голови.
Згодом він уточнив, що у багатоповерхівці є двоє загиблих. Синєгубов повідомив про щонайменше двох згиблих і п'ятьох поранених.
Терехов повідомив про удар і по Немишлянському району. Там загинула дитина.
"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені", – заявив мер.