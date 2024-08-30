МИД Украины напомнил монголам, кто такой Путин

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили правительству Монголии, что президент Российской Федерации Владимир Путин, который собрался посетить эту страну, является военным преступником, на которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

“Похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде", — подчеркнули в украинском МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикция которого признается Монголией.

Напомним, российский президент Владимир Путин намерен во вторник, 3 сентября, отправиться с официальным визитом в Монголию. Эта страна еще в 2002 году ратифицировала Римский статут — основной документ, по которому работает МУС, а в 2023 году представитель страны был избран судьей МУС на двухлетний период.

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