Путін зібрався відвідати країну, де його повинні заарештувати

Президент Російської Федерації Володимир Путін, на якого Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, у вівторок, 3 вересня, вирушить з офіційним візитом до Монголії. Ця країна ратифікувала Римський статут, тому чинна влада зобов’язана посприяти арешту господаря Кремля.

Як повідомила пресслужба російського президента, Путін відгукнувся на запрошення свого монгольського колеги Ухнаагійн Хурелсуха.

У Монголії він планує взяти участь в урочистих заходах з нагоди 85-річчя спільної перемоги радянських та монгольських військ над японськими на річці Халхін-Гол.

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Путін також має намір обговорити розвиток російсько-монгольських відносин “всеосяжного стратегічного партнерства”, а також провести зустрічі з головою парламенту Монголії Дашзегвійн Амарбаясгаланом і прем'єр-міністром країни Лувсаннамсрайн Оюун-Ердене.

Візит Путіна до Монголії стане першою поїздкою російського президента до країни, яка має заарештувати його за ордером, виданим у 2023 році Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Монголія 2002 року ратифікувала Римський статут — основний документ, за яким працює МКС, а 2023 року представника країни було обрано суддею МКС на дворічний період.

Кремль офіційно не прокоментував можливість арешту Путіна, якого МКС звинувачує у військових злочинах через незаконну депортацію дітей з окупованих українських територій.

Однак майже півтора року господар Кремля проявляв обережність та уникав закордонних поїздок до країн, які ратифікували Римський статут. Зокрема, він пропустив саміт БРІКС у ПАР в серпні 2023 року, а потім саміт G20 в Індії у вересні того ж року.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за воєнний злочин - депортацію українських дітей до Росії. Тепер кремлівський диктатор ризикує бути заарештованим, якщо відвідає одну із понад 120 держав світу, які ратифікували Римський статут.

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