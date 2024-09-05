Навіщо класти пакет до пральної машини: цей трюк допоможе позбутися 2 проблем під час прання

Іноді для того, щоб вирішити деякі побутові проблеми, достатньо скористатися простим лайфгаком.

Таким нетривіальним способом, за допомогою якого можна вирішити одразу кілька проблем, є трюк із поліетиленовим пакетом. Цей корисний лайфгак допоможе не лише зробити речі бездоганно чистими, а й позбавить необхідності чистити фільтр пральної машинки.

Навіщо класти целофановий пакет до барабану з білизною під час прання

Є такі забруднення, з якими не впорається жоден пральний засіб, навіть дуже дорогий. Особливо це стосується прилипання до тканини пилу, шерсті домашніх улюбленців чи волосся. Такі забруднення попередньо треба чистити щіткою, що забирає багато сил та часу.

А якщо шерсть та волосся потрапляє до пральної машинки, то це загрожує погіршенням роботи приладу. Таке засмічення з часом забиває фільтр, пралка починає працювати гірше – погано пере, не наливає/зливає воду, не обертає тощо. Саме для того, щоб запобігти цим проблемам, потрібен звичайний магазинний пакет.

За допомогою трюку з пакетом можна зібрати волосся та шерсть з речей під час прання. Вам лише потрібно буде після завершення циклу викинути пакет із зібраним сміттям.

Як працює лайфгак? Треба покласти пакет до барабану разом із одягом, потім запустити цикл прання як зазвичай. Можна взяти будь-який пакет, який у вас є. Після завершення прання необхідно дістати чистий одяг і окремо пакет, у ньому має зібратися усе сміття, що було на речах.

Яких помилок не варто робити під час прання одягу з пакетом

Необхідно врахувати, що пакет повинен бути стандартного розміру – на 5-7 кілограм. Інакше його може засмоктати, що принесе більше шкоди, ніж користі.

Пакет має бути чистим, без написів та малюнків. В іншому випадку це все може залишитися на вашому одязі. Якщо пакет є лише з написами, помістіть його у воду, щоб з нього зійшла уся фарба.

Треба виставити температуру 40 градусів, щоб поліетилен пакету не розплавився.

Якщо трюк із пакетом вам не підходить, шерсть та волосся можна зібрати з одягу за допомогою спеціальних кульок, які продаються у будь-якому магазині.

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