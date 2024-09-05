Парламент уволил главу Фонда госимущества

Верховная Рада приняла решение об увольнении Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада все же уволила Коваля В.С. с должности Главы Фонда государственного имущества Украины. За – 261", – говорится в заявлении нардепа.

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Результат голосования за увольнение Виталия Коваля / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, накануне Рада провалила увольнение Коваля, а также министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук и главы МИД Дмитрия Кулебы.

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