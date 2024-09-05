Первое назначение: Рада избрала нового главу МИД

Депутаты Верховной Рады проголосовали за избрание нового главы МИД. Им стал Сибига Андрей Иванович.

"За" - 258 депутатов.

Напомним, 4 сентября стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку.

Он возглавлял министерство с 4 марта 2020 года, став самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины.

Как известно, 3 сентября сразу пять министров – Александр Камышин, Денис Малюська, Руслан Стрелец, Ирина Верещук и Ольга Стефанишина – подали в Верховную Раду заявления об отставке, а 4 сентября к ним присоединился глава МИД Дмитрий Кулеба.

Уже 4 сентября Верховная Рада Украины согласовала увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Парламент поддержал увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра юстиции Дениса Малюськи. Для увольнения Ирины Верещук не хватило голосов, а увольнения Дмитрия Кулебы на заседании не рассмотрели.

Премьер Денис Шмыгаль по предложению депутатской фракции "Слуга Народа" внес в Верховную Раду представление на назначение новых министров.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя изменения в правительстве, заявил, что Кабмин нуждается в "новой энергии".

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