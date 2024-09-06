Україна – Албанія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє проти національної команди Албанії в матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у Празі (Чехія) на стадіоні "Epet Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У Лізі націй-2024/25 команда Сергія Реброва виступатиме у Дивізіоні B. Окрім Албанії, суперниками українців у групі будуть Чехія та Грузія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Албанія.