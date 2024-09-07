Бербок розкритикувала партію Шольца через позицію у допомозі Україні: "Хвилююся за свого канцлера"

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок ("Зелені") розкритикувала соціал-демократів за послаблення допомоги Україні. Вона дорікнула за це прем'єр-міністру Бранденбурга Дітмару Войдке, який очолює СДПН.

Про це пише Welt.

Позицію СДПН у питанні допомоги Україні Бербок назвала "невизначеною". Політикиня нагадала, що раніше Войдке наголошував на солідарності з Україною у її протистоянні російській агресії.

"Я дещо хвилююся за свого канцлера. За кого йому насправді голосувати у Бранденбурзі 22 вересня? Якщо Дітмар Войдке не збереться до виборів, тоді у нього буде лише один вибір – "Зелені", – припускає вона.

На її думку, крайні праві ("Альтернатива для Німеччини", AFD) та крайні ліві ("Блоку Сари Вагенкнехт", BSW) також недостатньо допомагають українцям. Натомість вони "перебувають на боці Росії та Путіна".

Нагадаємо, угода Німеччини і США щодо розміщення на німецькій території американських ракет дальнього радіуса дії може стати "надійним засобом стримування" Росії.

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