Угода Німеччини і США щодо розміщення на німецькій території американських ракет дальнього радіуса дії може стати "надійним засобом стримування" Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW.

Дипломатка наголосила на необхідності розміщення далекобійних ракет, посилаючись на загрозу, яку агресорка Росія становить для європейської безпеки.

"Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської Росії", - заявила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини зауважила, що наразі країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу. З її слів, це "включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності".

Адже наразі ФРН потребує "надійного стримувального фактора" проти Росії, "який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з Росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці".

Як повідомлялося, Росія планувала постачати зброю єменським хуситам для терористичної діяльності, але відмовилась під тиском США та Саудівської Аравії. США проводили кілька дипломатичних операцій, щоб зупинити Росію та окремо звернулись до Саудівської Аарвії з проханням вплинути на Кремль.

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