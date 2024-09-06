Іран відправив до Росії балістичні ракети — WSJ

Європейські чиновники кажуть, що Європа та США працюють над санкціями у відповідь на дії Ірану.

Влада Ірану уже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на анонімних європейських та американських чиновники.

За інформацією видання, офіційні особи Вашингтона поділилися цією інформацією з союзниками останніми днями.

Ця новина з’явилася на тлі того, що Росія значно посилила повітряні та ракетні удари по кількох містах та стратегічній інфраструктурі в Україні.

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Європейські чиновники кажуть, що Європа та США працюють над санкціями у відповідь на дії Ірану.

Раніше військовий аналітик Sky News Шонн Белл заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії виглядає “неминучим”.

“Ми розуміємо, що російські солдати перебували в Ірані, де проходили навчання протягом останніх кількох тижнів, і хоча повідомлення про це неймовірно делікатні, я отримав інформацію, що це неминуче. Тож це питання днів”, - сказав він.

Шонн Белл зазначив, що Володимир Путін уклав контракт з Іраном у грудні минулого року і постачання відбудеться "незабаром".

За його словами, постачання складатиметься з двох типів балістичних ракет малої дальності.

“Це означатиме, що росіяни зможуть застосовувати більшу кількість власних ракет “Іскандер” по цілях великої дальності. Це дуже тривожить», – наголосив військовий аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передані Росії іранські ракети Dezful зможуть дістати до будь якої точки України і несуть у собі ще більшу небезпеку, ніж російські "Іскандери".

Іран може передати Росії балістичні ракети!

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