Іран відправив до Росії балістичні ракети — WSJ

Європейські чиновники кажуть, що Європа та США працюють над санкціями у відповідь на дії Ірану.
Влада Ірану уже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності.
Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на анонімних європейських та американських чиновники.
За інформацією видання, офіційні особи Вашингтона поділилися цією інформацією з союзниками останніми днями.
Ця новина з’явилася на тлі того, що Росія значно посилила повітряні та ракетні удари по кількох містах та стратегічній інфраструктурі в Україні.
Європейські чиновники кажуть, що Європа та США працюють над санкціями у відповідь на дії Ірану.
Раніше військовий аналітик Sky News Шонн Белл заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії виглядає “неминучим”.
“Ми розуміємо, що російські солдати перебували в Ірані, де проходили навчання протягом останніх кількох тижнів, і хоча повідомлення про це неймовірно делікатні, я отримав інформацію, що це неминуче. Тож це питання днів”, - сказав він.
Шонн Белл зазначив, що Володимир Путін уклав контракт з Іраном у грудні минулого року і постачання відбудеться "незабаром".
За його словами, постачання складатиметься з двох типів балістичних ракет малої дальності.
“Це означатиме, що росіяни зможуть застосовувати більшу кількість власних ракет “Іскандер” по цілях великої дальності. Це дуже тривожить», – наголосив військовий аналітик.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передані Росії іранські ракети Dezful зможуть дістати до будь якої точки України і несуть у собі ще більшу небезпеку, ніж російські "Іскандери".
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