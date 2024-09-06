РФ ударила про Україні ракетами і дронами: як відпрацювала ППО

Російські війська атакували Україну в ніч проти 6 вересня ракетами та ударними безпілотниками. Сили ППО збили 27 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну однією керованою авіаракетою Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей. Росіяни також застосували для атаки 44 "Шахеди", які запустили з Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

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Повітряний напад російських окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно, ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!" – йдеться в заяві ПС.

Там додали, що цієї доби ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

До слова, ворог влаштував атаку на Львівщину трьома дронами. Через падіння уламків збитих цілей згоріли чотири вантажівки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 8:00 6 вересня. Наслідки нічної атаки на Львівщину

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