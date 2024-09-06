В Україні змінилися правила страхування поїздки в транспорті

Пасажир тепер не є стороною договору для відшкодування завданої шкоди у разі настання страхового випадку.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вдосконалило систему страхування поїздок на автомобільному та міському електричному транспорті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Раніше пасажири купували квиток на поїздку, у вартість якого входила платня страхового поліса, що означало, що вони страхували себе за власні кошти. Відповідні відомості були зазначені у квитку.

Отже, пасажир більше не вважається стороною договору, який регулює відшкодування збитків у разі страхового випадку.

"Якщо такий випадок станеться, страхова компанія здійснює виплату відшкодування безпосередньо за запитом пасажира. Водночас перевізник також має право ініціювати процес відшкодування",- йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, нові правила встановлюють мінімальну страхову суму, яку перевізник зобов'язаний застрахувати на кожного потерпілого. Ця сума становить 320 000 грн за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю.

Раніше ТСН.ua писав про те, як змінилися податкові відрахування до бюджету від початку війни і як це пов'язано із виїздом людей за кордон.

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