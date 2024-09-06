В Украине изменились правила страхования поездки в транспорте

Пассажир теперь не является стороной договора для возмещения причиненного ущерба в случае наступления страхового случая.

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры усовершенствовало систему страхования поездок на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее пассажиры покупали билет на поездку, в стоимость которого входило жалование страхового полиса, что означало, что они страховали себя за собственные средства. Соответствующие сведения были указаны в билете.

Следовательно, пассажир больше не считается стороной договора, регулирующего возмещение ущерба в случае страхового случая.

"Если такой случай произойдет, страховая компания производит выплату возмещения непосредственно по запросу пассажира. В то же время перевозчик также имеет право инициировать процесс возмещения", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, новые правила устанавливают минимальную страховую сумму, которую перевозчик должен застраховать на каждого потерпевшего. Эта сумма составляет 320 000 грн за ущерб, причиненный жизни и здоровью.

Ранее ТСН.ua писал о том, как изменились налоговые отчисления в бюджет с начала войны и как это связано с выездом людей за границу.

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