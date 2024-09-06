На Сумщині пролунало 99 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 99 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Боромлянська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська, Шалигинська, Дружбівська громади.
- Сумська громада: росіяни здійснили пуск авіабомби КАБ (1 вибух).
- Степанівська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).
- Річківська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).
- Ямпільська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (5 вибухів).
- Хотінська громада: удари КАБ (2 вибухи).
- Дружбівська громада: ворог вів мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський (4 вибухи), удари FPV-дронами (6 вибухів).
- Миропільська громада: зафіксовано удар КАБ (1 вибух).
- Тростянецька громада: пуск КАБ (1 вибух).
- Боромлянська громада: обстріл ударним БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).
- Юнаківська громада: пуск авіабомби КАБ (2 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з міномета (14 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), удари FPV-дронами (9 вибухів), також здійснили удари КАБ (3 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з міномета (15 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено удари дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Шалигинська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (4 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог бив з міномета (10 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Чернігові пролунали вибухи.
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