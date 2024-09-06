На Сумщині пролунало 99 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 99 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Боромлянська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська, Шалигинська, Дружбівська громади.

Сумська громада: росіяни здійснили пуск авіабомби КАБ (1 вибух).

Степанівська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).

Річківська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).

Ямпільська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (5 вибухів).

Хотінська громада: удари КАБ (2 вибухи).

Дружбівська громада: ворог вів мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський (4 вибухи), удари FPV-дронами (6 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано удар КАБ (1 вибух).

Тростянецька громада: пуск КАБ (1 вибух).

Боромлянська громада: обстріл ударним БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

Юнаківська громада: пуск авіабомби КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з міномета (14 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), удари FPV-дронами (9 вибухів), також здійснили удари КАБ (3 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з міномета (15 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено удари дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (4 вибухи).

Новослобідська громада: ворог бив з міномета (10 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чернігові пролунали вибухи.

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