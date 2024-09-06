В Сумской области раздалось 99 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 99 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Речковская, Степановская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Боромлянская, Эсманьская, Новослободская, Середино-Будская, Ямпольская, Шалыгинская, Дружбовская общины.

Сумская община: россияне совершили пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).

Степановское общество: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).

Речковское общество: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).

Ямпольская община: враг совершил пуск авиабомб КАБ (5 взрывов).

Хотинская община: удары КАБ (2 взрыва).

Дружбовская община: враг вел минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский (4 взрыва), удары FPV-дронами (6 взрывов).

Миропольское общество: зафиксирован удар КАБ (1 взрыв).

Тростянецкая община: пуск КАБ (1 взрыв).

Боромлянская община: обстрел ударным БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Юношеская община: пуск авиабомбы КАБ (2 взрыва).

Краснопольская община: россияне совершили обстрел из миномета (14 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), удары FPV-дронами (9 взрывов), также совершили удары КАБ (3 взрыва).

Эсманьское общество: враг бил из миномета (15 взрывов).

Великописаревское общество: совершены удары дроном-камикадзе типа FPV (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

Шалыгинская община: россияне ударили FPV-дронами (4 взрыва).

Новослободская община: враг избивал из миномета (10 взрывов).

Середино-будская община: враг совершил атаку FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Чернигове раздались взрывы.

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