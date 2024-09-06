Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области раздалось 99 взрывов

В Сумской области раздалось 99 взрывов

Враг обстреливает Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Associated Press

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 99 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Речковская, Степановская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Боромлянская, Эсманьская, Новослободская, Середино-Будская, Ямпольская, Шалыгинская, Дружбовская общины.

  • Сумская община: россияне совершили пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
  • Степановское общество: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
  • Речковское общество: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
  • Ямпольская община: враг совершил пуск авиабомб КАБ (5 взрывов).
  • Хотинская община: удары КАБ (2 взрыва).
  • Дружбовская община: враг вел минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский (4 взрыва), удары FPV-дронами (6 взрывов).
  • Миропольское общество: зафиксирован удар КАБ (1 взрыв).
  • Тростянецкая община: пуск КАБ (1 взрыв).
  • Боромлянская община: обстрел ударным БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).
  • Юношеская община: пуск авиабомбы КАБ (2 взрыва).
  • Краснопольская община: россияне совершили обстрел из миномета (14 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), удары FPV-дронами (9 взрывов), также совершили удары КАБ (3 взрыва).
  • Эсманьское общество: враг бил из миномета (15 взрывов).
  • Великописаревское общество: совершены удары дроном-камикадзе типа FPV (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Шалыгинская община: россияне ударили FPV-дронами (4 взрыва).
  • Новослободская община: враг избивал из миномета (10 взрывов).
  • Середино-будская община: враг совершил атаку FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Чернигове раздались взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация