Обстрел Харькова: в больнице умер юный фельдшер "скорой"

В результате обстрела Харькова 1 сентября в больнице умер 21-летний фельдшер скорой медицинской помощи, находившийся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

"К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год. Соболезнования родным и близким!" – говорится в заявлении Синегубова.

Терехов уточнил, что в больнице умер Юрко Евгений, который 1 сентября попал под повторный обстрел российских оккупантов. Он был фельдшером "скорой" и пятикурсником медуниверситета.

"Состояние его было тяжелым. Врачи делали все, что могли, но… Сочувствую всем родным и близким парня", — добавил городской голова.

Напомним, российские войска устроили мощную атаку на Харьков 1 сентября и разрушили "Дворец спорта", повредили ТРЦ, "Новую почту", жилые дома. Пострадали много людей.

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