Обстріл Харкова: у лікарні помер юний фельдшер "швидкої"

Внаслідок обстрілу Харкова 1 вересня у лікарні помер 21-річний фельдшер швидкої медичної допомоги, який перебував у важкому стані.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік. Співчуття рідним та близьким!" – йдеться в заяві Синєгубова.

Терехов уточнив, що в лікарні помер Юрко Євген, який 1 вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів. Він був фельдшером "швидкої" та п’ятикурсником медуніверситету.

"Стан його був важкий. Лікарі робили все, що могли, але… Співчуваю усім рідним та близьким хлопця", – додав міський голова.

Нагадаємо, російські війська влаштували потужну атаку на Харків 1 вересня і зруйнували "Палац спорту", пошкодили ТРЦ, "Нову пошту", житлові будинки. Постраждали багато людей.

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