РФ атакувала житлові будинки в Херсоні: поранено дитину (відео)

Медики борються за життя дівчини в операційній.

Російські війська атакували житлову забудову у Херсоні в ніч проти 3 вересня. Внаслідок "прильоту" по одній з осель була поранена 14-річна дівчина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія атакувала житлові будинки у Херсоні близько 4:00.

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Внаслідок влучання по одній з осель вкрай важкі поранення отримала 14-річна дівчина. "Швидка" доправила дитину до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги.

"Дитина дотепер перебуває в операційній. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя", – зазначив Прокудін.

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У Херсоні – "приліт" по житлових будинках, поранено дитину

До слова, окупанти завдали ракетного удару по готелю у Запоріжжі. Там загинули мама з сином, а батько і донька зазнали поранень.

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