РФ атакувала житлові будинки в Херсоні: поранено дитину (відео)

Медики борються за життя дівчини в операційній.
Російські війська атакували житлову забудову у Херсоні в ніч проти 3 вересня. Внаслідок "прильоту" по одній з осель була поранена 14-річна дівчина.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російська армія атакувала житлові будинки у Херсоні близько 4:00.
Внаслідок влучання по одній з осель вкрай важкі поранення отримала 14-річна дівчина. "Швидка" доправила дитину до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги.
"Дитина дотепер перебуває в операційній. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя", – зазначив Прокудін.
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До слова, окупанти завдали ракетного удару по готелю у Запоріжжі. Там загинули мама з сином, а батько і донька зазнали поранень.
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