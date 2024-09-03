Дрони атакували військовий аеродром у російській Твері

Перелякані росіяни записують відео та фото атаки та публікують у Телеграмі.

По російській Твері, що за 160 від Москви, прилетіли українські безпілотники.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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За повідомленнями, під ударом, найімовірніше, аеродром в районі Мигалова.

Перелякані росіяни записують відео та фото атаки та публікують у Телеграмі. На кадрах видно, як по БПЛА ведуть вогонь зі стрілецької зброї.

Додамо, що Твер розташована за 550 км від українського кордону.

Станом на 08:30 Україна не коментувала свою причетність до удари.

Тим часом російське Міністерство оборони заявляє про "відбиття атаки" у Брянській та Калузькій областях. Щодо Тверської області - не згадує у ранковому звіті за 3 вересня.

Нагадаємо, вночі 1 вересня БпЛА атакували дві електростанції в РФ.

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