Дроны атаковали военный аэродром в российской Твери

Испуганные россияне записывают видео и фото атаки и публикуют в Телеграмме.

По русской Твери, что в 160 от Москвы, прилетели украинские беспилотники.

Об этом пишут местные паблики.

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По сообщениям, под ударом, вероятнее всего, аэродром в районе Мигалова.

Испуганные россияне записывают видео и фото атаки и публикуют в телеграмме. На кадрах видно, как по БПЛА ведут огонь из стрелкового оружия.

Добавим, что Тверь расположена в 550 км от украинской границы.

По состоянию на 08:30, Украина не комментировала свою причастность к удару.

Между тем, российское Министерство обороны заявляет об "отражении атаки" в Брянской и Калужской областях. Относительно Тверской области – не упоминает в утреннем отчете за 3 сентября.

Напомним, ночью 1 сентября БПЛА атаковали две электростанции в РФ.

Главное за 2 сентября: обстрел Харькова, безостановочные штурмы россиян, побег Дмитрука

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