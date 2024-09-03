Дроны атаковали военный аэродром в российской Твери

Испуганные россияне записывают видео и фото атаки и публикуют в Телеграмме.
По русской Твери, что в 160 от Москвы, прилетели украинские беспилотники.
Об этом пишут местные паблики.
По сообщениям, под ударом, вероятнее всего, аэродром в районе Мигалова.
Испуганные россияне записывают видео и фото атаки и публикуют в телеграмме. На кадрах видно, как по БПЛА ведут огонь из стрелкового оружия.
Добавим, что Тверь расположена в 550 км от украинской границы.
По состоянию на 08:30, Украина не комментировала свою причастность к удару.
Между тем, российское Министерство обороны заявляет об "отражении атаки" в Брянской и Калужской областях. Относительно Тверской области – не упоминает в утреннем отчете за 3 сентября.
Напомним, ночью 1 сентября БПЛА атаковали две электростанции в РФ.
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