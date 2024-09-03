Після обіду 2 вересня митниця почала розмитнювати пальне за новими акцизами.

Державна митна служба почала здійснювати митне оформлення пального за оновленими акцизними ставками.

Про це повідомляє infocar.

Один із трейдерів повідомив, що "весь день учора і сьогодні зранку митниця стояла, а вже після обіду розпочала розмитнювати пальне за новими ставками акцизів".

Інший співрозмовник видання сказав, що затримки на митниці очікували, тому їхня компанія розмитнила пальне до 30 серпня, а нові поставки запланували після 1 вересня.

Згідно із законом, мінімальні ставки акцизного податку встановлено на рівні:

На дизельне пальне:

З 1 вересня 2024 року – до €177,60 за 1000 л

З 2025 року – до €215,70 за 1000 л

З 2026 року – до €253,80 за 1000 л

З 2027 року – до €291,90 за 1000 л

З 2028 року – до €330 за 1000 л

На бензини:

З 1 вересня 2024 року – до €242,60 за 1000 л

З 2025 року – до €271,70 за 1000 л

З 2026 року – до €300,80 за 1000 л

З 2027 року – до €329,90 за 1000 л

З 2028 року – до €359 за 1000 л

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном):

З 1 вересня 2024 року – до €148 за 1000 л

З 2025 року – до €173 за 1000 л

З 2026 року – до €198 за 1000 л

З 2027 року – до €223 за 1000 л

З 2028 року – до €250 за 1000 л

Нагадаємо, 2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Читайте також: