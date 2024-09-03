В Полтаве раздались взрывы

Через несколько минут до взрывов в регионе объявили о воздушной тревоге.

В Полтавской общине утром, 3 сентября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Отмечается, что местные жители слыхали два звука взрывов.

" Они прозвучали около 09:10 3 сентября 2024 года. Перед этим в Telegram-канале Воздушных сил сообщали о ракете в направлении Полтавы. За несколько минут до взрывов в регионе объявили о воздушной тревоге — в 09:08 ", — говорится в сообщении.

Официальных сообщений об обстреле пока не было.

Напомним, российские войска атаковали Украину в ночь на 3 сентября ракетами "Искандер-М"/KN-23 и Х-59/69, а также ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.

Читайте также: