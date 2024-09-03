На Сумщине в ДТП погибли двое молодых людей

Мотоциклист и его пассажир получили смертельные травмы в результате падения.
На дороге Кролевец-Путивль водитель мотоцикла «Spark» не смог справиться с управлением и съехал на обочину. В результате падения 18-летний водитель и 19-летний пассажир погибли на месте.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.
Полиция приступила к уголовному производству за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое произошло из-за управления транспортом в состоянии опьянения. Теперь идет досудебное расследование.
Напомним, в Житомирской области микроавтобус с футбольным клубом "Ужгород" попал в аварию. Пять человек получили травмы.
Читайте также:
- В Киевской области легковушка столкнулась с мотоциклом, на котором отец вез 2-летнего малыша: что известно
- Жуткая находка в Николаеве: стало известно, куда везли 2 тонны замороженных собак
- Возле Франковска 17-летняя водитель устроила ужасное ДТП: трое погибших (фото)