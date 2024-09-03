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На Сумщине в ДТП погибли двое молодых людей

На Сумщине в ДТП погибли двое молодых людей

ДТП / поліції Сумської області

Мотоциклист и его пассажир получили смертельные травмы в результате падения.

На дороге Кролевец-Путивль водитель мотоцикла «Spark» не смог справиться с управлением и съехал на обочину. В результате падения 18-летний водитель и 19-летний пассажир погибли на месте.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Полиция приступила к уголовному производству за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое произошло из-за управления транспортом в состоянии опьянения. Теперь идет досудебное расследование.

Напомним, в Житомирской области микроавтобус с футбольным клубом "Ужгород" попал в аварию. Пять человек получили травмы.

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