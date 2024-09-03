У Полтаві пролунали вибухи

За кілька хвилин до вибухів у регіоні оголосили про повітряну тривогу.

У Полтавській громаді вранці, 3 вересня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Зазначається, що місцеві жителі чули два звуки вибухів.

"Вони пролунали близько 09:10 3 вересня 2024-го року. Перед цим у Telegram-каналі Повітряних сил повідомляли про ракету у напрямку Полтави. За кілька хвилин до вибухів у регіоні оголосили про повітряну тривогу ― о 09:08", - йдеться в повідомленні.

Офіційних повідомлень щодо обстрілу поки не було.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну у ніч проти 3 вересня ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та Х-59/69, а також ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість ворожих дронів.

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