В Чернигове раздались взрывы.

Это был взрыв, а через некоторое время – повторный.

Об этом сообщает очевидцы и местные журналисты.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях.

В Чернигове из-за дроновой атаки работает ПВО, — об этом заявил руководитель МВА Дмитрий Брижинский.

Также он добавил, что в центре города попаданий в здание и падение обломков не зафиксировано.

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Напомним, сегодня, 2 сентября, было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.

В результате вражеского авиаудара, который российская террористическая армия нанесла по Харькову в понедельник, 2 сентября, повреждено одно из высших учебных заведений областного центра.

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