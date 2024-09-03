Украинцев ждет очередная тревожная ночь.
В Чернигове раздались взрывы.
Это был взрыв, а через некоторое время – повторный.
Об этом сообщает очевидцы и местные журналисты.
Ранее в области была объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях.
В Чернигове из-за дроновой атаки работает ПВО, — об этом заявил руководитель МВА Дмитрий Брижинский.
Также он добавил, что в центре города попаданий в здание и падение обломков не зафиксировано.
Напомним, сегодня, 2 сентября, было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.
В результате вражеского авиаудара, который российская террористическая армия нанесла по Харькову в понедельник, 2 сентября, повреждено одно из высших учебных заведений областного центра.
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