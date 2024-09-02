В Харькове и Днепре раздаются взрывы: что известно

В Харькове и Днепре раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине. Применение баллистического вооружения с востока. Скоростная цель на Днепр. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине", – сообщили в Воздушных силах.

Местных жителей просят находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня, 2 сентября, было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.

В результате вражеского авиаудара, который российская террористическая армия нанесла по Харькову в понедельник, 2 сентября, повреждено одно из высших учебных заведений областного центра.

Главное за 2 сентября: обстрел Харькова, безостановочные штурмы россиян, побег Дмитрука

Читайте также: