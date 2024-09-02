Насколько у россиян больше дронов: комбат беспилотных систем рассказал

Командир батальона беспилотных систем отметил, что паритета с врагом ни по артиллерии, ни по дронам нет.

У россиян гораздо больше дронов, потому что они также развивают беспилотные системы, многие в это вкладываются и учатся у украинцев.

Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владимир "Дым" в эксклюзивном интервью для ТСН.

Отвечая на вопрос, чувствует ли комбат, что сейчас производство дронов в Украине поставлено на военные рельсы, он ответил, что в Украине много производителей, очень мощных производителей, которые производят очень качественные дроны.

"Я с ними постоянно на связи, общаемся. В последнее время именно в нашу бригаду поступает очень мало дронов. Возможно, это какое-то перераспределение по линии фронта, я об этом не могу знать, говорить", – отметил он.

Отвечая на вопрос, говорит ли он о волонтерских дронах, Владимир уточнил, что подразумевает дроны именно от государства.

"Нет, это, я говорю, именно от государства пока мало. А волонтерских...Много дронов мы получаем по субвенции, то есть именно закупает бригада. И мы закупаем как раз качественные дроны у уже проверенных производителей украинских. Поэтому есть производства, мощные производства. Они проходят сертификацию, они становятся на военные рельсы, но их все равно не хватает", – отметил комбат беспилотных систем.

"Дым" также рассказал, насколько силен дефицит этих беспилотников.

"Если говорить в масштабах роты, которая была еще полгода назад, то можно сказать, что дронов более-менее хватает. Если мы говорим в масштабах батальона, который у нас уже сформирован, то дронов очень не хватает", – сказал он.

Комбат беспилотных систем также отметил, что паритета с врагом ни по артиллерии, ни по дронам нет.

"У них (у россиян – ред.) гораздо больше (дронов – ред). У них гораздо больше, потому что, мне кажется, они так же развивают беспилотные системы, они во многое вкладываются, они во многом учатся у нас. Если мы более эффективны в этом и мы продолжаем наращивать свою эффективность, мы придумываем новые тактики, мы придумываем новые изобретения, то что касается тактики, они так же у нас учатся и наращивают свои беспилотные системы". – подытожил "Дым".

Напомним, украинские беспилотники массово атаковали российские области.

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