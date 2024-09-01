Беспилотники массово атаковали российские области

В ночь на 1 сентября 2024 года неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскую и Московскую области РФ.

О взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.

Об этом пишет рос"СМИ" ASTRA.

"Силами ПВО" Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Пострадавших нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется", — написал губернатор Рязанской области.

"В ночь на 1 сентября "очередными средствами ПВО" Министерства обороны РФ уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", — цитирует "Интерфакс" сообщение областного министерства по региональной безопасности.

"Наши силы ПВО" продолжают уничтожение враждебных БПЛА над территорией Брянской области. Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ.

Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", — пишет председатель Брянской области.

"Силами ПВО" и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», – сообщил губернатор Воронежской области.

"БПЛА были уничтожены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется. "Силами ПВО" БПЛА было уничтожено над промышленной зоной Липецка. Жертв и пострадавших нет", — заявил губернатор Липецкой области.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил губернатор Белгородской области.

"Над Курской областью работает ПВО. Сбиты два украинских БПЛА самолетного типа", — сообщил вечером 31 августа глава Курской области.

Ранее говорилось, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Воронежской области России. Из-за этого были эвакуированы жители двух деревень.

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